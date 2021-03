Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare” anunța ca Biroul Francez și Asociația „Alianța Franceza din Suceava” organizeaza o noua sesiune de inscrieri la cursurile de limba franceza. Vor fi cinci grupe: grupa „Franceza este ușoara”, destinata elevilor cu varste cuprinse intre 7 și 11 ani, grupa „Franceza in școala…

- “Subvenția” lui Pandele de la Gabriela Firea: autobuzele second-hand ale Voluntariului primesc 100.000 de euro pe luna ca sa ajunga la capetele de linie ● Sporuri triplate în Parlament: secretar, de la 1.200 la 3.000 lei/luna; director, de la 770 la 2.300 ● Acordarea de gratuitați…

- Interesați și pasionați de Constituție, de ce presupune democrația și libertatea de exprimare, mai mulți tineri s-au inscris la cel mai nou curs organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, Libertatea in drepturi. Programul este destinat tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16…

- Ambasadorii BCR Școala de Business revin cu sfaturi de educație antreprenoriala in emisiunea Imperiul Leilor; La doar un an de la lansare, platforma BCR Școala de Business a ajuns la peste 9.000 de utilizatori. Banca Comerciala Romana, prin programul BCR Școala de Business, in parteneriat cu PRO TV,…

- Iran devine ultima țara care da acordul vaccinului produs la Moscova. Cu o populație de peste 82, de milioane de locuitori și aproape 1,4 milioane de cazuri de infecție cu Sars-Cov-2, republica islamica se inscrie pe lista statelor care vor sa foloseasca vaccinul rusesc. Pe langa import, iranienii doresc…

- Luni, 25 ianuarie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania organizeaza…

- Drama unei mame romance din Irlanda de Nord continua și dupa ce femeia și-a pierdut fiul, un bebeluș. rapus de cancer. Acum ea se teme ca fiica ei nu va fi admisa la școala pentru ca a ramas singura la parinți, scrie Belfast Live . Oana Chirila are 42 de ani și traiește in Carrickfergus, Co Antrim,…

- Adapostul pentru caini fara stapan din Lancram, situat pe strada Veche, pe o parcela de 4.200 mp ce aparține fostului director al DSVSA Alba, Ioan Martin și este administrat de firma S.C. Clinic Mart Vet S.R.L. al carei reprezentant este soția sa, Diana Martin, a devenit in ultima perioada ținta reclamațiilor…