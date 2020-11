Stiri pe aceeasi tema

- Viatris Inc s-a lansat pe 16 noiembrie ca urmare a fuziunii de succes dintre Mylan N.V. și Upjohn, divizie Pfizer, anunța un comunicat remis MEDIAFAX. Robert J. Coury, Președintele Executiv Viatris, a spus: “Astazi sarbatorim lansarea Viatris, punctul culminant al unei etape de mai bine de…

- S-a lansat de mica in industria muzicala, dar iata ca acum a schimbat foaia si face bani frumosi din parfumuri. Denisa Tanase (33 ani), cunoscuta ca membra a trupei Bambi, in care activeaza de la varsta de 12 ani impreuna cu sora ei, Raluca Tanase, si-a ales o alta traiectorie profesionala si pare ca…

- Multe afaceri au fost prinse nepregatite in momentul in care, aparent din senin, au fost anuntate de catre autoritati incredibilele masuri de tip lockdown din starea de urgenta, in aceasta primavara. Pentru a putea supravietui, unele business-uri si-au regandit conceptul, iar mediul online, in cele…

- Ioana Ivan a pornit o mica afacere personala dintr-o pasiune veche: scrisul caligrafic. Prin mainile ei au trecut mii de mesaje primite de la clienti, pe care le inscriptioneaza frumos pe semne de carte si globuri de Craciun sau le inrameaza.

- Ziarul Unirea Aproape 3.600 de copii și elevi au fost depistați pozitiv cu COVID-19 in prima luna a anului școlar, in vreme de pandemie In acest an școlar, de la inceputul acestuia, au fost depistate 3.631 de cazuri de infectare cu COVID-19 la copii și elevi cu varsta intre 0 și 19 ani, conform datelor…

- Presedintele Klaus Iohannis apreciaza ca inceputul noului an scolar, in conditii de pandemie, "a fost un succes". "Eu consider ca a fost un succes in aceste conditii extrem de dificile de pandemie, in conditiile in care, din pacate, nu toate scolile au problemele rezolvate.…

- Prietene, ține minte: daca ai trecut de 40 de ani, ești expirat pentru piața muncii din Romania! Daca ai sarit peste 50 de ani, cauta-ți locul intr-un coșciug, doar pamantul te mai dorește. Boșorogii ca tine nu mai sunt doriți de angajatori. Ei vor sange proaspat. CV-ul tau, sincer și bogat in experiențe…

- O treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, nu pot sa urmeze nicio forma de invatamant, din cauza ca nu au acces la internet, televiziune sau radio, transmit AFP si dpa, care citeaza un comunicat al UNICEF. ONU estimeaza ca, la nivel mondial, aproape 1,5 miliarde de copii au fost afectati…