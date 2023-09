Stiri pe aceeasi tema

- O perioada dificila. Dan Petrescu nu a mai invins de o luna cu Jeonbuk Hyundai Motors. A facut doar 0-0 in deplasare cu Jeju United și echipa a cazut pe locul 5 in Coreea de Sud. O luna și jumatate, de la inceputul lui iunie și pana la jumatatea lui iulie, Dan Petrescu și Jeonbuk Hyundai Motors au mers…

- Formatia Jeonbuk, antrenata de Dan Petrescu, a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Jeju United, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului din Coreea de Sud.Jeonbuk ocupa locul 5 in clasament, cu 43 de puncte, in timp ce Jeju este pe 9, cu 35 de puncte. Liderul Ulsan are 61 de…

- Jeonbuk Hyundai Motors, formația pregatita de Dan Petrescu (55 de ani) a remizat, scor 1-1, pe teren propriu, contra celor de la Daejeon, intr-o partida din etapa cu numarul 28 din prima liga din Coreea de Sud. Continua criza lui Dan Petrescu pe banca celor de la Jeonbuk Hyundai Motors. Formația acestuia…

- Inca o victorie pentru Dan Petrescu la Jeonbuk, 1-0 cu Suwon, e neinvins de cinci meciuri in Coreea de Sud, dar antrenorul e nemulțumit ca are prea mulți accidentați și nu poate face inlocuiri așa cum vrea de la un meci la altul. A apreciat doar debutul lui Nana Boateng, adus de la CFR Cluj. Dan Petrescu,…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a caștigat astazi duelul cu Suwon FC din etapa #23 a campionatului sud-coreean, scor 1-0. Cum era de așteptat, „Bursucul” n-a trait deloc liniștit partida. In timpul partidei cu Suwon, o ratare a elevilor lui l-a facut pe fostul tehnician de la…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a caștigat duelul cu Suwon FC din etapa 23 a campionatului sud-coreean, scor 1-0. Este a treia victorie a celor de la Jeonbuk in campionat de cand echipa a fost preluata de „Bursuc”. Duelul de astazi a fost rezolvat de brazilianul Gustavo, care…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul celor de la Jeonbuk, a analizat victoria obținuta de echipa sa, azi, in fața lui FC Seul, scor 2-1, intr-o partida din runda cu numarul 21 din prima liga din Coreea de Sud. „Bursucul” a spus ca a fost mulțumit de jocul echipei pe care o pregatește, in special de…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul celor de la Jeonbuk Hyundai Motors, a obținut prima victorie in campionat de la instalarea pe banca tehnica a sud-coreenilor, 2-0 in fața lui Jeju, intr-o partida din runda cu numarul 20 din K League 1. Este al doilea succes consecutiv pe care „Bursucul” il leaga…