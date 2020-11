Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Nelu Tataru, Ministrul Sanatații, a fost surprins in cateva imagini la Iași nerespectand masurile impotriva coronavirusului! Aceasta se afla alaturi de alte persoane intr-un iglu de plastic la terasa unui restaurant, insa iata ce spune Premierul Ludovic Orban despre aceasta ipostaza!

- Politia din Varsovia a retinut 278 de persoane sambata, dupa ce mii de oameni au protestat in capitala Poloniei, impotriva noilor restrictii decise pentru a limita raspandirea coronavirusului, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei citat de Reuters, scrie Agerpres .

- Desi este probabil sa existe in circulatie cel putin un vaccin eficient pana in 2021, este putin probabil ca acesta sa fie disponibil tuturor segmentelor societatii, a anuntat institutul intr-un document. Printre restricțiile care vor ramane in vigoare chiar și dupa apariția vaccinului, se…

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19, cancelarul german Angela Merkel explicand noua masura ca probabil una din cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului, relateaza The Guardian.

- Invitat in studiul Bistrițeanul Live, primarul Valentin Grapini din Rodna a vorbit despre planurile sale de viitor. Acesta s-a referit la domeniul schiabil pe care vrea sa-l puna la punct aici, dar și la posibilitatea ca Rodna sa devina stațiune turistica de interes național pana in 2023. Unul dintre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. OMS subliniaza importanta verificarilor...

- Aproximativ trei sferturi dintre persoanele chestionate din intreaga lume spun ca ar fi dispuse sa se vaccineze impotriva coronavirusului, potrivit sondajului realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial, transmite CNN.Rusii sunt cei mai reticenti cand vine vorba de vaccinarea impotriva noului…

- Am mai scris: pandemia de coronavirus s-a abatut ca o furtuna asupra omenirii intregi si, pentru ca a gasit deja fisuri in „nava” aceasta cu care mergem cu totii in calatoria vietilor noastre, ne-a indreptat si mai usor spre deriva. Schimband radical, in lumea intreaga, sub presiunea situatiilor de…