- Se pare ca Hamas a avut drept de veto in diplomația și marea strategie a SUA, a Arabiei Saudite și a Israelului. Aceste trei țari s-au indreptat – oarecum discret și la indemnul Casei Albe – catre un acord tripartit care ar putea remodela geopolitica in regiune și dincolo de ea. Dar aranjamentul lor…

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca, convins de acest lucru, ca țara sa va este aproape de o pace “istorica” cu Arabia Saudita, prezicand ca aceasta ar putea fi incheiata de președintele american Joe Biden și ar putea remodela Orientul Mijlociu, noteaza Reuters. Cu toate acestea, in…

- Arabia Saudita se va dota cu arme nucleare, daca Iranul o va face primul, a declarat miercuri, 20 septembrie, printul mostenitor saudit Mohammed Bin Salman (MBS) in cadrul unui interviu acordat televiziunii americane Fox News , in care a mai spus ca tara sa se apropie de o normalizare a relatiilor cu…

- Exporturile de titei ale regatului au totalizat 6,8 milioane de barili pe zi (bpd) in iunie, in scadere cu aproximativ 1,8% fata de 6,93 milioane de barili pe zi din mai. Cifrele lunare ale exporturilor sunt furnizate de catre Riad si alti membri ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC)…

- Oficialii palestinieni au primit, sambata, primul ambasador al Arabiei Saudite. Intalnirea are loc in condițiile in care regatul din Golf analizeaza perspectiva stabilirii unor relații diplomatice oficiale cu Israelul.

- Vatra familiei a format nucleul orașelor antice grecești și al celor romane. Tot familia a stat la temelia marilor orașe antice din China și Orientul Mijlociu. In Romania anului 2023 avem localitați fara niciun copil de 0-4 ani, potrivit datelor Recensamantului. Sau zone in care in ciclul primar abia…