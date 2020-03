Omul invizibil și Chemarea străbunilor, debuturi în fruntea box office-ului românesc de weekend

Filmul de aventuri „Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal, şi thrillerul „Omul invizibil/ The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss, au debutat în fruntea box office-ului… [citeste mai departe]