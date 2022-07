Bursele europene au închis miercuri în scădere, investitorii analizând politicile monetare şi rezultatele financiare ale companiilor Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,2%, inversand cresterile din prima parte a tranzactiilor. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile din sectorul bancar si cel auto, de aproape 1%. Titlurile din sectorul tehnologiei au urcat cu 1,7%, dupa ce Netflix a anuntat ca se asteapta la o crestere a numarului de abonati in gtrimestrul al treilea. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a scazut cu 0,2%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,44%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,27%, iar FTSE MIB al bursei din Milano cu 1,6%. In Europa, au existat stiri pozitive, potrivit carora Rusia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

