Bursele europene au închis luni în scădere puternică, trase în jos de titlurile bancare, în urma prăbuşirii băncii americane SVB Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din Frankfurt a scazut cu 3%, CAC 40 al bursei din Paris a pierdut 2,9%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 2,58%. Scaderea actiunilor vine in ciuda stirilor ca banca HSBC a convenit sa cumpere filiala britanica a bancii SVB din SUA, axata pe startupuri tehnologice, pentru 1 lira sterlina. Depozitele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

