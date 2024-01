Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a depasit anul trecut Arabia Saudita, devenind principalul furnizor de titei al Chinei, arata datele publicate sambata, cel mai mare importator mondial de petrol sfidand sanctiunile occidentale pentru a achizitiona cantitati record de titei la pret redus pentru rafinariile sale, transmite Reuters,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 indicele a inchis in declin cu 0,17%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile din minerit au condus pierderile, in scadere cu 1,35%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au crescut cu 0,69%. Investitorii globali asteapta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,9%, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Actiunile miniere au crescut cel mai mult, cu 3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat ziua in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de asigurari…

- Actiunile companiei finlandeze Nokia au scazut marti la cel mai redus nivel din ultimii trei ani dupa ce compania de telecomunicatii a pierdut in favoarea Ericsson un contract major cu ATandT pentru lansarea unei noi retele in SUA, transmit CNBC și News.ro.

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,5%, la un maxim din ultimele 10 saptamani. In noiembrie, Stoxx 600 a avansat cu 5,87% in noiembrie, conform datelor LSEG, aceasta fiind cea mai buna performanta din ianuarie si o inversare importanta dupa trei pierderi lunare consecutive. Indicele…

- Dupa luni de intarziere, Beijingul a anunțat masuri puternice de sprijinire a dezvoltatorilor imobiliari aflați in prag de faliment și a sectorului construcțiilor, aflat in blocaj. Dar ajutorul de stat și cel bancar cu greu vor putea compensa scaderea vanzarilor de locuințe Dupa doi ani de scadere…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, aproape toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de calatorii si agrement au avansat cel mai mult, cu, 1,7%, in timp ce titlurile companiilor media au scazut cu 0,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…