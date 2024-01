Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sistem de plata lansat de un gigant tech care le permite oamenilor sa plateasca direct cu palma se raspandește rapid in China. Sistemul poate fi utilizat intr-o stație de metrou aglomerata, unde timpul conteaza foarte mult, iar plata cu mana se poate face mai repede decat apeland la smartphone-uri.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vremea rea, valabila pentru urmatoarele zile. In intervalul menționat vor fi precipitații moderate cantitativ in vestul și nord-vestul țarii. Va ploua, iar miercuri (17 ianuarie) in nordul Carpaților Orientali și pe crestele…

- The US Treasury and State Departments sanctioned more than 250 companies and individuals in China, Turkey and the United Arab Emirates, alleging that their continuing support for Russia has been crucial to sustaining its invasion of Ukraine, according to Reuters. The measures take aim at what the US…

- Beijing has rebuffed a complaint by European Commission President Ursula von der Leyen over the EU’s trade deficit against China, a day before her summit meeting with Chinese President Xi Jinping, according to Politico. The EU bears responsibility for the trade imbalance as it’s stopped businesses…

- Tensiunile dintre Statele Unite și China au escaladat luni, cand USS Gabrielle Giffords, o nava de razboi americana, a navigat in apropierea apelor disputate din Marea Chinei de Sud, atragand critici puternice din partea Chinei. Armata chineza a acuzat nava americana de „incalcarea grava a suveranitații…

- Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia urca, joi, doar pana la Cota 1400. Din cauza rafalelor de vant, gondola care urca la Cota 2000 din Bucegi nu a fost pornita deloc. Minivacanța de Sfantul Andrei și de 1 Decembrie a facut ca mii de romani sa petreaca weekendul prelungit in stațiunile din…

- Patru județe vor fi vizate de o avertizare meteo Cod portocaliu de viscol și vant puternic incepand de joi seara, anunța meteorologii. Potrivit ANM, 16 județe sunt sub avertizare cod galben de ninsori viscolite și vant. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite…