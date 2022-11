Bursele au crescut marţi, la nivel global, iar dolarul american a scăzut, în urma informaţiilor că inflaţia din SUA începe să încetinească Monedele importante precum euro, yenul si lira sterlina au castigat fata de dolar, iar dolarul canadian a atins un maxim de opt saptamani, dupa ce Departamentul Muncii a raportat ca preturile de productie din SUA au crescut sub asteptari in octombrie. Pretul aurului pe piata spot a crescut, iar randamentele obligatiunilor din zona euro si ale titlurilor Trezoreriei SUA au scazut si mai mult,in timp ce volatilitatea actiunilor din Europa a atins un nou minim din ultimele 10 luni, in urma informatiei ca indicele preturilor de productie (IPP) din SUA pentru cererea finala a crescut cu 0,2%. In cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

