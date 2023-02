Burse mai mari pentru elevii din România! Cu cât cresc acestea Vești bune pentru elevii din Romania! Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca bursele vor crește. Bursele de merit vor crește de la de la 200 de lei la 450 de lei pe luna. Totodata, elevii care obtin medalii la olimpiadele nationale vor primi 700 de lei pe luna, iar cei care aduc medalii de la olimpiadele internationale vor fi rasplatiti cu 1000 de lei pe luna. “Sustinem si excelenta in educatie. Crestem bursele. Astfel, bursa de merit creste de la 200 de lei la 450 de lei pe luna. Bursele de performanta, care devin burse de excelenta olimpica vor avea valoare pentru cei care au premii la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

