BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ LA SIGHETU MARMAȚIEI Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș organizeaza in premiera in Municipiul Sighetu Marmației o bursa locurilor de munca cu un numar mare de agenți economici. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș organizeaza in 7 IULIE 2022 in Municipiul Sighetu Marmației BURSA LOCURILOR DE MUNCA. Este un eveniment de amploare anunțandu-și participarea la targul joburilor peste 25 de agenți economici din diverse zone ale județului. Aceștia au vacante aproape 500 de locuri de munca. Angajatorii au nevoie de operatori tapițerie, operatori saltele, tamplari, tapițeri,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

