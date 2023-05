Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 150 de șomeri au fost selectați in vederea angajarii prin intermediul Bursei Generale a Locurilor de Munca de la Zalau. Din totalul de 298 locuri de munca oferite de angajatori la Bursa Generala a Locurilor de Munca organizata vineri, 12 mai, in incinta Cercului Militar din Zalau, 38 au fost…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza la Iulius Mall vineri, 12 mai, Bursa Generala a Locurilor de Munca, cel mai important targ de joburi de peste an. Și tot in acest weekend, nu uita sa il iei pe cel mic cu tine pentru ca la atelierul de creație din Iulius Mall…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj va organiza, vineri 12 mai, Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care se va desfasura la Cercul Militar din Zalau, incepand cu ora 09. In vederea organizarii acestei actiuni au fost contactati 241 agenti economici. Pana in prezent, si-au…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud va organiza in data de 12 mai 2023, incepand cu ora 10.00, la HOTEL BISTRITA din Bistrita, Piata Petru Rares, nr.2, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Pana la aceasta data 31 de agenți economici au confirmat participarea la…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj organizeaza vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 9, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se va desfașura la Cercul Militar din Zalau (fosta Casa Armatei). Angajatorii care dispun de locuri de munca vacante si sunt interesati sa participe…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de munca Dambovița in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița organizeaza in data de 12 mai 2023, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfașoara la nivel național, iar in județul Dambovița va avea loc in Targoviște, str. Tineretului, nr.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 263 locuri de munca vacante in judet și 294 de locuri de munca in țari din Uniunea Europeana. Astfel, pentru persoanele cu…