Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,43%, in ultima saptamana din 2021, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu aproape 35%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 229,078 miliarde de lei in perioada 27 – 31 decembrie 2021, de la 223,629 miliarde de lei consemnate in saptamana 20 – 24 decembrie 2021. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 147,779 milioane de lei in aceasta saptamana, in crestere de la 109,584 milioane…