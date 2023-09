Bursa de la București a câștigat peste 7,32 de miliarde de lei la capitalizare în această săptămână Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 7,325 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,77%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 16,83%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 271,676 miliarde de lei, in perioada 11 - 15 septembrie 2023, in crestere de la 264,351 miliarde de lei, in perioada 4 - 8 septembrie 2023. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 392,624 milioane de lei, in scadere fata de 472,101 milioane de lei, in saptamana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

