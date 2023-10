Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Consiliul Economic și Social (CES) a avizat nefavorabil masurile fiscale propuse de guvern. CES spune ca masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare si vor avea efecte negative asupra economiei. Totodata, CES precizeaza ca s-a pronuntat deja printr-un aviz nefavorabil in legatura cu eliminarea…

- Avizul nefavorabil al CES poate fi accesat . „Masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare. Guvernul si-a propus sa colecte 100 de miliarde lei (85%) din mediul privat si doar 16 miliarde lei (15%) din eficientizarea cheltuielilor publice, or, acest dezechilibru trebuie ajustat. Acoperirea…

- Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat miercuri ca guvernul urmarește combaterea evaziunii fiscale, in ceea ce ce priveste scaderea pragului pana la care se mai poate plati in numerar la magazinele de tip cash&carry, la 2.000 de lei, de la 10.000 de lei. Boloș a explicat ca s-a urmarit combaterea…

- Biroul Politic Național al PNL a decis o serie de masuri economice pe care le va prezenta conducerii PSD, in contextul in care premierul Ciolacu, președintele PSD, cauta soluții pentru a reduce deficitul bugetar. Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a anunțat, la data de 4 septembrie 2023,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat.

- Marcel Ciolacu a subliniat ca aceste OUG-uri reprezinta o prima etapa importanta in eforturile de redresare a economiei și de promovare a unui climat favorabil pentru dezvoltarea afacerilor. Totuși, premierul a adaugat ca aceste masuri vor fi completate de alte inițiative și politici pe termen lung…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, a scris ministrul Finantelor, Marcel Bolos, joi, intr-o postare pe Facebook.