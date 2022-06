Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, anunta ca in cadrul sedintei de guvern de luni a fost aprobata ordonanta privitoare la serviciile de cloud guvernamental.

- „Este rezultatul unui amplu efort care a inclus mai multe versiuni puse in transparenta, o consultare publica saptamana trecuta, runde de discutii cu expertii Bancii Mondiale, ai Comisiei Europene, cu societatea civila si mediul privat. Avem constiinta ca aceasta versiune include principalele elemente…

- Romanii care vor utiliza serviciile publice electronice furnizate de instituțiile gazduite in viitorul cloud guvernamental, platforma IT de peste 500 milioane de euro finanțata din PNRR, vor avea la dispoziție o aplicație dezvoltata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) prin care vor fi…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, vorbeste, de la ora, 12.00, la Adevarul Live, despre obiectivele din PNRR, ce inseamna implementarea cloud-ului guvernamental, dar si teme care divizeaza marile forte ale Coalitiei, ca impozitul progresiv si taxa de solidaritate.

- Cloud-ul guvernamental nu rezolva in sine eliminarea drumurilor intre institutiile statului sau eliminarea hartiilor, pe care ni le dorim cu totii, ci rezolva rezilienta datelor si plasarea lor intr-un sistem sigur, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.

- Cloud-ul, care ar urma sa interconecteze toate instituțiile publice, este aspru criticat atat de industria IT, cat și de reprezentanți ai statului The post Culisele Statului Paralel | Acuzații: Accesul serviciilor la datele romanilor. Controverse uriașe in jurul „Cloud-ului guvernamental" appeared first…