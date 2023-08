”DA, SE POATE! Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor legate de Investitii de la Washington (ICSID) a emis decizia de respingere a actiunii in anulare depusa de Alpiq AG Elvetia impotriva Statului Roman, reprezentat in proces de Ministerul Energiei. Prin aceasta solutie DEFINITIVA a fost mentinuta hotararea prin care pretentiile Alpiq au fost respinse in totalitate, considerand nefondata solicitarea de a primi despagubiri in valoare de cca. 450 de milioane de dolari pentru denuntarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu Hidroelectrica”, a scris, miercuri,…