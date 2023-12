Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va extinde cu inca 12 luni plafonarea preturilor la gaze, ca o protectie contra unor posibile socuri ale preturilor la energie, dupa ce ministrii Energiei din UE au sprijinit marti planul, transmite Reuters.Prima data, UE a convenit limitarea pretului gazelor in decembrie 2022, dupa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca astazi vor aloca sumele necesare in vederea bunei functionari a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. ”Ii cer domnului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, sa se uite cu atentie la ceea ce se intampla…

- Conform ultimelor date EUROSTAT pentru Semestrul I al anului 2023, consumatorii romani se confrunta cu o realitate alarmanta - prețurile la gaze au inregistrat o creștere impresionanta de 134%, in timp ce costurile pentru energie electrica au crescut cu 7

- In primul rand, este important de menționat ca prețul energiei este strans legat de prețul gazelor și de costul certificatelor de carbon. Acest lucru a condus la creșteri de preț in ultima perioada, in special in contextul in care consumul a inceput sa creasca odata cu racirea vremii. Romania a avut,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit in direct la Antena 3 CNN despre plafonarea prețurilor la alimente și care este lista cu noile produse care se ieftinesc. „Guvernul Romaniei a prelungit plafonarea prețurilor la alimentele esențiale pentru o perioada de trei luni, practic, pana la finele…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a intalnit, miercuri și joi, cu patru comisari ai Uniunii Europene (UE), la Bruxelles. Burduja a subliniat ca UE este șansa de dezvoltare a Romaniei.Sebastian Burduja s-a intalnit la Bruxelles cu patru comisari europeni: Kadri Simson, comisar european pentru…

- Comisia Europeana analizeaza o posibila prelungire a unui plafon, impus in luna februarie, la pretul gazelor naturale, pe fondul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o noua crestere a preturilor la iarna, informeaza Financial Times,…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a identificat „un mare retailer din domeniul comerțului de bunuri cu ridicata și cu amanuntul” care nu respecta cota de adaos maxima de 20%, existand situații in care a rezultat un adaos de peste 42%, conform unui comunicat de presa al instituției.…