Bunic şi nepot, condamnaţi pentru trafic de droguri Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui tanar condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de druguri. Bunicul inculpatului, care a vandut 10 grame de canabis unui investigator sub acoperire, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Hotararea Tribunalului Dolj a fost atacata cu apel de barbatul condamnat cu executare. Procurorii DIICOT anuntau, la sfarsitul lunii februarie, arestarea unui barbat suspectat de trafic de droguri de risc. Inculpatul a fost retinut pe data de 24 februarie, in urma unui actiuni de prindere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un barbat de 29 de ani, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, barbatul a infiintat si intretinut o cultura de canabis, pe raza unei comune din Mehedinti. Mama inculpatului,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un tanar de 21 de ani, din Segarcea, arestat preventiv pentru trafic de droguri. Inculpatul a fost prins in flagrant in timp ce vindea 150 de grame de canabis cu suma de 6.700 de lei. Procurorii DIICOT spun ca in acest dosar…

- Curtea de Apel Craiova a admis contestația formulata de procurori și a dispus inceperea judecarii celor zece politisti din cadrul IPJ Dolj la data faptelor, deferiti justitiei pentru abuz in serviciu si luare de mita. Anchetatorii au sustinut ca inculpatii nu ar fi sanctionat mai multi soferi pentru…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus transferarea intr-un penitenciar din Romania a unui barbat de 43 de ani, condamnat in Italia la 30 de ani de inchisoare. Barbatul a fost acuzat de uciderea unui roman, in august 2015, in Reggio Calabria, Italia. Anchetatorii au stabilit ca motivul crimei…

- Cinci indivizi din judetele Constanta si Tulcea au fost arestati preventiv, la finalul saptamanii trecute, pentru constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc, se arata intr-un comunicat remis luni, AGERPRES, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova respins apelul formulat de un cetatean bulgar acuzat de comiterea de fraude informatice. Barbatul a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunile comise. In acelasi dosar a fost condamnat la un an si sapte luni de inchisoare…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, arestarea preventiva a doua persoane acuzate de trafic de driguri de risc si mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, unul dintre inculpati a cultivat 20 plante de canabis intr-un lan de porumb. Al doilea este acuzat ca a vandut canabis din cultura…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, luni, contestatia formulata de un cetatean italian, deferit justitiei intr-un dosar de inselaciune. In urma hotararii judecatorilor craioveni, inculpatul ramane sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, cetateanul italian si alti patru suspecti…