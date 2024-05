Stiri pe aceeasi tema

- Hamburg - St. Pauli, meci contand pentru etapa a 32-a din liga a doua a Germaniei, este programat, vineri, 3 mai, de la ora 19:30, pe Volksparkstadion, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4 si Prima Sport 3.

- Farul - Rapid, meci contand pentru etapa a 6-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, miercuri, 24 aprilie, de la ora 19:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Bayer Leverkusen - Werder se disputa azi, de la 18:30, in etapa #29 din Bundesliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 5 și Digi Sport 4. Programul complet al etapei #29 in Bundesliga Bayer Leverkusen poate deveni duminica, in premiera, campioana Germaniei. ...

- Ramasa fara șanse la titlu in Bundesliga, Bayern Munchen forțeaza un succes in Liga Campionilor, competiție pe care a caștigat-o de șase ori, ultima data in 2020. Bavarezii se vor deplasa in Londra in aceasta seara, unde o vor intalni pe Arsenal, in sferturile de finala ale competiției. Meciul are loc…

- Der Klassiker Bayern - Borussia Dortmund se disputa sambata, de la 19:30, in runda #27 din Bundesliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și in direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Programul complet al etapei #27 Bayern - Borussia Dortmund, live de la 19:30 Pentru live și statistici, click AICI Bayern…

- CSM Bucuresti - Krim Ljubljana, meci contand pentru mansa a doua a play-off-ului pentru sferturile de finala din Liga Campionilor, este programat, duminica, 24 martie, de la ora 17:00, la Sala Polivalenta, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manuel Neuer (37 de ani) s-a accidentat și va rata meciurile de pregatire ale Germaniei inainte de Campionatul European din 2024 impotriva Franței (sambata, 23 martie, 22:00) și Olandei (marți, 26 martie, 21:45). Bayern Munchen – Borussia Dortmund va fi transmis in format live text de catre site-ul…

- Manchester City - Copenhaga, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 6 martie, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.