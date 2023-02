Bundesbank | Perspectivele economiei Germaniei se îmbunătăţesc Perspectivele celei mai mari economii europene se imbunatatesc, dupa o evolutie neasteptat de rezilienta in trimestrul patru din 2022, in timp ce inflatia a atins nivelul de varf, chiar daca va dura mai mult pana cand se va atenua cresterea preturilor, se arata intr-un Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, de la un nivel estimat de 3% in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Conform raportului…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9-, de la un nivel estimat de 3- in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat miercuri,…

- Marii investitori vad clar perspectivele de crestere pe termen lung ale economiei romanesti si includ Romania in strategiile lor de investiții, spune Nicolae Ciuca la evenimentul dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Invest

- Președintele rus Vladimir Putin nu a reușit sa distruga industria germana pe fondul razboiului sau din Ucraina, a afirmat luni, 16 ianuarie, ministrul german al economiei, Robert Habeck, intr-o conferința, acesta aratandu-se optimist in ceea ce privește alimentarea cu gaze a țarii sale in urmatorii…

- Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA. Comparativ, in 2021 preturile…

- Piata muncii, celalalt pilon de sprijin al economiei, continua sa dea dovada de rezistenta. Numarul americanilor care au depus cereri noi pentru indemnizatii de somaj a scazut saptamana trecuta, aproape anuland saltul de saptamana precedenta, care ridicase cererile la un nivel maxim al ultimelor trei…

- QatarEnergy si ConocoPhillips au semnat marti doua acorduri de vanzare-cumparare pentru a exporta anual 2 milioane de tone de GNL in Germania timp de cel putin 15 ani, incepand din 2026, in contextul in care Berlinul cauta noi parteneriate energetice dupa ce Rusia a sistat livrarile de gaz. “Sunt foarte…

- Germania, cea mai mare economie europeana, a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2022, sprijinita de cheltuielile de consum. In termeni ajustati sezonier, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,4% in trimestrul trei din 2022, comparativ cu precedentele trei luni (cind s-a inregistrat…