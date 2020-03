Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza modul in care Sorina Pintea a fost dus la Policlinica MAI in catuse. "Pentru a clarifica ceea ce s-a intamplat aseara, am dispus sefului Politiei Romane sa faca o verificare pentru modul de actiune al politistilor in…

- Cel de-al doilea buncar al Secției de Radioterapie din Spitalul Județean de Urgența Bacau ar putea beneficia in foarte scurt timp de un accelerator liniar, se arata intr-un comunicat de presa al PNL Bacau. ”Va asigur ca cel de-al doilea buncar va fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un australian de 78 de ani, fost pasager la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, plasat in carantina in largul coastelor japoneze, si un barbat thailandez de 35 de ani sunt primele victime provocate de noul tip de coronavirus in Australia si in Thailanda, informeaza Agerpres, citand AFP si…

- Consiliul Judetean Arges organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de conducere vacant de natura contractuala de director general la Serviciul Public Județean de Paza și Ordine Argeș. Concursul se va desfașura conform calendarului urmator: • 06 martie 2020, ora 14.00: data limita pentru depunerea…

- Grupul de lucru pentru combaterea cancerului a realizat, marți, 11 februarie, primele dezbateri cu experții din domeniul oncologic la nivel national. Au fost invitați unii dintre cei mai buni specialiști romani in oncologie, respectiv: conf. dr. Patriciu Achimaș - director al Institutului Oncologic…

- Consiliul Judetean Arges a publicat proiectul de buget pentru anul in curs. Conform acestuia, veniturile totale se ridica la suma de 327,7 milioane lei, iar cheltuielile la suma de 428,7 milioane lei. Diferenta va fi asigurata din excedentul pe anul anterior. Dan Manu, presedintele CJ Arges, a spus…

- La Manești s-a inregistrat un focar și intr-o gospodarie Violeta Stoica Analizele de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) au evidențiat prezența pestei porcine africane la mai multe exemplare de porc mistreț, dar și la porci domestici din gospodaria unui localnic…

- De mai multe saptamani, pagina de internet a Centrului de Cultura ”Bratianu”, cel care gestioneaza practic Vila Florica, e picat și nimeni nu a luat vreo masura pana acum sa remedieze problema. Curios e ca nici Consiliul Județean Argeș, in a carui subordine se afla centrul, nu a avut pana acum vreo…