Bună ziua, domnule Orwell, suntem încă aici Incetul cu incetul interesul pentru lectura este inghitit de noile mijloace media. De relationarea rapida. De dialogul cu un interlocutor din spatiul virtual. De reclama. De dezbaterile politice, din ce in ce mai aberante, din ce in ce mai inutile. Sigur, literatura o sa dispara. Va fi, vorba lui Nichita Stanescu, o mare pierdere. Dar nu mai mult decat o mare pierdere. * Atunci cand incearca sa ajunga la esenta adevarului pe cale rationala a meditatiei si da peste o stanca stearpa, scriitorul si artistul, in general, nu trebuie sa dispere, ci sa apeleze la ironie, caci ironia, folosita cu discernamant,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

