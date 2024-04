(AUDIO) Ministerul de Finanțe și-a dat acordul pentru continuarea programului de fertilizare in vitro Ministerul de Finanțe și-a dat acordul pentru continuarea programului de fertilizare in vitro, insa nu a asigurat și resursele financiare necesare. Prezent la Iași, ministrul Familiei, Natalia Intotero, a anunțat ca au fost inaintate adrese catre toate ministerele pentru a identifica programele care nu au fost demarate și astfel, respectivele fonduri ar putea fi redirecționate catre programul de fertilizare in vitro: ”Natalia intotero: Sunt foarte curioasa care dintre colegi o sa ne spuna ”noi nu avem nevoie de bani și o sa vii dam voua”, dar sper sa gasim totuși ințelepciunea colegilor noștri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

