- Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului si fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, trebuie sa plateasca daune de peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia pe care le-a defaimat prin acuzatii false ca au ajutat la fraudarea alegerilor din 2020 in dauna…

- Un barbat a ramas cu gura cascata atunci cand a vazut ca ar trebui sa plateasca o suma colosala pentru ca a depașit limita legala de viteza, insa oficialii susțin ca suma este doar un „substituent”, nu amenda propriu-zisa, relateaza The Guardian.

- Dezvoltatorul imobiliar chinez Country Garden Holdings a anuntat marti ca se asteapta sa nu poata face toate rambursarile sale externe, inclusiv obligatiunile emise in dolari americani, transmite CNBC, conform news.ro.Compania nu a reusit sa ramburseze o datorie de 470 de milioane de dolari Hong…

- Donald Trump a comis frauda timp de ani de zile in timp ce a construit imperiul imobiliar care a dus la faima și apoi la Casa Alba, a decis marți un judecator din New York, refuzand in termeni fermi incercarea fostului președinte de a respinge un proces civil impotriva sa, potrivit