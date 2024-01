Bulversanta cinste a românului mic. Scurtă incursiune în comportamentul unui popor sărăcit de un stat feudal Ianuarie, dimineața, ies sa-mi iau o cafea. Inca adormit, vad o femeie facandu-mi semne. E femeia de serviciu de la blocul vecin, imi spune, și ma roaga sa o ajut. Sigur, doamna, despre ce e vorba? Imi zice ca a gasit un portofel și ii e frica sa puna mana pe el. Frica?, ma mir. De ce doamna, mușca? Nu, domnule, spune ea. Da’ daca zice lumea ca am furat? Ințeleg problema și, cum mie nu mi-e frica, pun mana pe portofel. Bani, daca erau inauntru, sunt duși de ceva vreme, dar nu pot sa plec de la prezumția asta. Nu face bine. Probabil n-au fost de cand și-a pierdut omul portofelul. Gasesc in schimb… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

