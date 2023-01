Bulgarii vor gaze din România! Ce spune Bucureștiul Bulgaria negociaza cu Romania pentru livrarea de gaze naturale dupa 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul bulgar al energiei, Rosen Hristov, in cadrul audierii din Comisia Parlamentara pentru Energie, relateaza publicația Trud, citata de Rador. Acesta a precizat ca a purtat deja discuții cu omologul sau din Romania. Bucureștiul este gata, daca va avea un excedent, sa livreze și in Bulgaria. Potrivit ministrului, pe 2 februarie va avea loc o intalnire la Baku, unde se va discuta despre aprovizionarea cu gaze din Azerbaidjan. In prezent, Bulgaria primește de acolo aproximativ 50% din cantitațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

