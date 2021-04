Stiri pe aceeasi tema

- Fara nicio legatura cu data de 1 Aprilie, directorul Centrului National Bulgar pentru Boli Infectioase, Todor Kantardjiev, a declarat intr-o conferința de presa ca recomanda persoanelor care s-au vaccinat sa manance roșii imediat dupa imunizare, transmite Euractiv. Explicația este ca roșiile sunt un…

- Medicii dintr-un spital din Romani au descoperit o alta cale spre vindecarea bolnavilor e COVID-19. Ce tratament minune a fost gasit de specialiștii romani și care sunt primele experiențe cu aceasta opțiune? Nou tratament pentru videcarea bolnavilor de COVID-19 Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Astazi are loc administrarea rapelului personalului medical de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara caruia i-a fost administrata prima doza de vaccin anti COVID 19 in etapa zero a campaniei de vaccinare Dupa exact 21 de zile de la prima vaccinare, cadrelor…

- Peste 95 la suta dintre angajații și voluntarii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara au fost vaccinați in aceasta prima etapa a campaniei naționale de vaccinare. Procesul de vaccinare a inceput in 27 decembrie, cand au fost administrate primele doze in centrul…

- 1.374 de cadre medicale s-au vaccinat, in Cluj, in cursul zilei de marți, 5 ianuarie, conform unei raportari a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj.In total, s-au vaccinat pana acum 3.051 de cadre medicale, primele fiind cele de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj,…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, doctorul Carmen Dorobat, a declarat ca s-a infectat cu noul coronavirus la cateva zile dupa ce s-a vaccinat. Ea a declarat ca si sotul acesteia, la randu-i imunizat in aceasta etapa dedicate medicilor, a fost confirmat pozitiv. Carmen Dorobat…

- Un numar de 93 de persoane din județul Buzau s-au vaccinat anti-COVID in prima zi a campaniei. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau s-au vaccinat 55 de cadre medicale. S-au inscris pentru pentru campania de imunizare 341 de persoane din spital, dintr-un total de 1.180…