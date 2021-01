Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria impune obligativitatea unui test covid-19 tuturor persoaneor care intra in tara, cu scopul de a opri raspandirea unor variante maicontagioase ale noului coronavirus, a anuntat luni ministrul bulhgar al Sanatatii Konstandin Anghelov, relateaza Reuters potrivit news.ro. Pana in prezent, opt…

- Bulgaria va face teste pentru diagnosticarea COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara pentru a opri raspindirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni ministrul sanatatii Kostandin Anghelov, citat de Reuters. Autoritatile de sanatate publica bulgare spun ca au inregistrat…

- Bulgaria va institui obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara cu scopul de a opri raspandirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni, 25 ianuarie, ministrul sanatatii Kostandin Anghelov, informeaza de agenția Reuters,…

- Norvegia și-a schimbat protocolul de utilizare a vaccinului Pfizer-BioNTech impotriva Covid-19 pentru a lua in calcul excluderea de la vaccinare a bolnavilor in faza terminala, dupa informațiile privind decese inregistrate in randul unor pacienti foarte varstnici sau fragili dupa ce au fost vaccinați.…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Rusia se apropie de finalizarea studiilor clinice asupra unui vaccin COVID-19 destinat animalelor domestice si nurcilor si estimeaza ca procesul de obtinere a avizelor legale va incepe in februarie, conform autoritatii sanitar-veterinare din Rusia, informeaza luni Reuters.

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabușite, relateaza sambata Reuters, conform agerpres.ro. Un total de 885 de persoane…

- Presedintele bulgar Rumen Radev s-a autoizolat dupa ce secretarul sau general a fost testat pozitiv la coronavirus si va continua sa isi indeplineasca indatoririle de la distanta, a anuntat joi biroul presedintelui, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Bulgaria a inchis universitati, licee…