Bulgaria: Sezonul turistic estival este un dezastru, susțin reprezentanții sectorului “Este o himera sa credem ca bulgarii pot înlocui 6 milioane de turiști care viziteaza și stațiunile bulgarești de iarna, având în vedere ca și sezonul de iarna este în pericol&", a declarat, pentru postul de televiziune bTv de la Sofia, profesorul Gheorghi Rachev, vicepreședinte al Asociației Bulgare a Agențiilor de Turism, potrivit Duma.



Potrivit acestuia, lumea nu s-a confruntat cu o astfel de situație economica. "Nu a existat un astfel de sezon, de când exista turism în Bulgaria. Prabușirea este catastrofala, dar bulgarii au facut ce au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput deja sa se inchida hoteluri la Nisipurile de Aur din cauza absenței turiștilor. De altfel, unele se vor inchide in aceasta saptamana, iar altele au facut-o deja de la data de 15 august 2020, a precizat pentru Travel News, Gheorghi Serev, președinte al Uniunii Hotelierilor din stațiunea Nisipurile…

- Potrivit La Repubblica, Ministerul Sanatații din Italia monitorizeaza cu atenție evolutia pandemiei de coronavirus in Romania, Croația, Bulgaria și Serbia, existand posibilitatea de a introduce aceste țari pe lista neagra. De asemenea Grecia, care nu-i mai primește deja pe sarbi, este foarte…

- TAROM va avea mai multe zboruri comerciale spre și dinspre Grecia Airbus A 130. Foto: wikipedia.org. TAROM va avea de miercuri mai multe zboruri comerciale fara restricții spre și dinspre Grecia. Astfel, în zilele de luni, miercuri, vineri și sâmbata vor fi curse catre…

- Imaginați-va ca în loc de tocana de iepure ați gatit tocana de pisica. Cât de relevanta va fi întrebarea cu ce este aceasta: cu muștar sau ketchup? E adevarat, exista oameni care iubesc atât de mult ketchup-ul încât sunt gata sa-l adauge la orice fel de mâncare.…

- Reprezentanții agențiilor de turism afirma ca vacanța la mare din acest an va depinde de numarul bolnavilor de coronavirus inregistrați in Republica Moldova. Majoritatea agențiilor de turism din Republica Moldova așteapta ridicarea sancțiunilor de calatorie existente la frontiera Uniunii Europene. ”Partenerii…

- Italia a fost lovita grav de pandemia de coronavirus, iar multa vreme a fost considerata focarul Europei. Dupa masurile drastice luate de autoritați, in ultimele luni, lucrurile par sa se relaxeze. Astfel, Italia și-a redeschis granițele, iar turiștii nu o sa mai fie plasați in carantina, potrivit Euronews.Italia…

- Romanii vor fi mai atenți la calitatea serviciilor Românii s-au relaxat în fața pandemiei, își doresc sa calatoreasca, însa vor fi foarte preocupați de siguranța, potrivit unei agenții specializate în vacanțe pe litoral în Bulgaria și Grecia. Astfel,…

- Preturile ajung la 70 de euro pe noapte la un hotel de trei stele, in Mamaia, in regim de all inclusive, pentru luna iunie, in timp ce la un hotel tot de trei stele din Bulgaria, la Nisipurile de Aur, pretul este in medie de 22-25 euro pe noapte. In ceea ce priveste Grecia, pentru luna iulie, preturile…