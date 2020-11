Bulgaria se va opune începerii negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la NATO Bulgaria se va opune marti începerii negocierilor de aderarea a Macedoniei de Nord la UE din cauza disputelor istorice nerezolvate dintre cele doua tari, a declarat luni vicepremierul Krasimir Karakacianov, informeaza AFP citata de Agerpres.



"Sustinem aderarea Macedoniei de Nord la UE, dar atunci când aceasta se va angaja sa solutioneze diferendele si sa puna în aplicare tratatul de prietenie. Când aceste probleme vor fi rezolvate, ne vom da acordul pentru începerea negocierilor de aderare", a declarat Karakacianov, liderul partidului nationalist…

Sursa articol: hotnews.ro

