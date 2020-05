Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Berea si bauturile racoritoare sunt in pericol sa isi piarda acidul, din cauza pandemiei, arata Reuters. Pandemia a dus la reducerea cererii de benzina la pompe cu peste 30% iar dioxidul de carbon folosit pentru bauturi era obtinut in urma procesarii etanolului in benzina. Lipsa de cerere pentru etanol…

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii ar putea scadea cu pana la 30% in al doilea trimestru al acestui an, potrivit unor declarații facute de ministrul de Finanțe Rishi Sunak in fața unor colegi din guvern care cereau relaxarea masurilor de distanțare sociala, potrivit publicației The Times, citate…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de reteaua sociala Facebook Inc., a anuntat marti ca a decis sa limiteze posibilitatea utilizatorilor de a partaja (forward) continut la un singur mesaj odata, dupa o crestere exploziva a mesajelor care contin sfaturi medicale false de la debutul pandemiei…

- Rusia isi suspenda toate zborurile catre si dinspre tara, inclusiv repatrierea cetatenilor sai, cu scopul de a limita riscul unui nou val de infectii cu noul coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Centrul operational dedicat coronavirusului a declarat ca suspendarea se aplica tuturor zborurilor…

- Primul ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca țara se afla intr-un stadiu critic in abordarea infecțiilor cu coronavirus, dar nu intr-un punct care sa declare o stare de urgența. El a spus ca Japonia a reușit sa țina grupurile sub control urmand cu atenție caile de infecție. Dar strategia inițiala…

- Hackeri de elita au incercat sa acceseze reteaua informatica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la inceputul lunii martie, pe fondul unei cresteri de peste doua ori a atacurilor cibernetice de la declansarea epidemiei de coronavirus, au declarat surse apropiate situatiei, citate de Reuters, relateaza…