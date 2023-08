Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Militar s-a sesizat din oficiu dupa ce peste zeci de pompieri au fost raniți in explozia de la Crevedia. Procurorii militari ancheteaza modul in care au intervenit pompierii la fața locului. Asta pentru ca la prima explozie de la Crevedia au fost ranite opt persoane. In timpul intervenției,…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Bilanțul victimelor a crescut in urma exploziilor din Crevedia, iar informațiile care au ieșit la iveala despre cauza tragediei evidențiaza faptul ca Stația GPL era inchisa inca din 2020 și funcționa fara aviz.

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…

