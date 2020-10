Bulgaria nu este de acord cu actualul cadru de negociere al UE pentru Macedonia de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Doar un roman din zece a sustinut ca a evitat sa furnizeze date cu caracter personal serviciilor de retea sociale sau profesionale anul trecut, potrivit unui comunicat al InfoCons, remis, luni, Agerpres. In acest context, InfoCons atrage atentia asupra faptului ca romanii sunt cei mai multi consumatori…

- Bulgaria a anunțat ca va sesiza și ea Curtea de Justiție a UE pentru „discriminare" in contextul adoptarii Pachetului Mobilitate, o reforma care a dat nastere unei lupte intre Vestul si Estul continentului, a anuntat guvernul de la Sofia. „Dispozitiile privind revenirea soferului, revenirea…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP preluat de agerpres. ''Este in interesul…

- Mii de manifestanti adunati sambata seara la Sofia au cerut demisia guvernului si au aplaudat criticile venite de la Bruxelles privind lipsa unor rezultate tangibile in combaterea coruptiei din Bulgaria, transmite AFP preluat de agerpres. "Europa ne-a auzit si ne-a vazut!" a exclamat unul dintre…

- Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional al Forțelor pentru operații speciale „Carpathian Eagle 2020” va avea loc astazi, 25 septembrie, incepand cu ora 11.30, la Centrul Național pentru Instruire Intrunita (CNII) „Getica” de la Cincu, județul Brașov. Peste 200 de militari din Albania,…

- Romania are cele mai mici preturi la paine din UE, la jumatate fața de media europeana. In ce țari se mananca cea mai scumpa paine Preturile la paine in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind aproape la jumatate fata de media din UE, arata datele pe 2019 publicate luni de Eurostat.…

- Romania se numara printre acele tari care nu vor fi capabile sa-si redreseze total nivelul PIB-ului in 2021, potrivit raportului "Covid -19 si Europa de Sud-Est (ESE): Perspectivele initiale de combatere a crizei", realizat de SeeNews, potrivit Agerpres.Raportul acopera Albania, Bosnia si…