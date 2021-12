Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Peste 21.000 sunt la prima doza. 90.842 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore,…

- Numarul de cazuri noi de Covid-19 din Romania continua sa scada rapid, pentru a treia saptamana la rand, ajungand la puțin peste 6.000 de infectari pe zi, fața de aproape 19.000, cate au fost raportate...

- Asigurarea accesului la testare si intarirea rolului medicilor de familie in efectuarea acesteia, dar si in ce priveste vaccinarea populatiei, ar fi doua dintre solutiile care ar putea contribui la depasirea situatiei actuale din Romania, a declarat luni, la Brasov, dr.

- Autoritațile din Bulgaria au inasprit regulile pentru romanii care intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul acestei țari. Odata cu intrarea Romaniei in zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, cetațenilor romani, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala,…

- Bulgaria, reguli mai aspre pentru romani! Cere test PCR negativ, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala. Bulgaria a decis sa aplice reguli mai aspre pentru romanii care vor sa mearga in țara lor, avand in vedere ca Romania a intrat in zona roșie. Mai exact, Bulgaria cere romanilor un test…

- Bulgaria și Romania sunt țarile cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana, din cauza raspandirii teoriilor complotiste și a neincrederii populației in autoritați, scrie Euronews. Pentru a stimula populația sa se vaccineze și mai ales pentru a stavili valul al patrulea, cel mai puternic…

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID, adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a intrat in vigoare duminica la ora 0.00. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina daca vin din zone aflate pe lista…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…