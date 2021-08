Bulgaria: Incendiile forestiere se extind şi fac victime Doi silvicultori si-au pierdut viata si un altul a fost ranit, miercuri, în Bulgaria, în timp ce luptau împotriva incendiilor forestiere care s-au extins în aceasta saptamâna, potrivit unui anunt al ministerului de interne de la Sofia, transmit AFP și Agerpres. Cei doi silvicultori au murit dupa ce au fost prinsi de un incendiu care a izbucnit în apropierea unui sat din regiunea Sandanski (sud-vest) miercuri dimineata.



Patru case au fost distruse de flacari miercuri într-un alt incendiu din regiunea Starosel (centru), unde armata a trimis un elicopter… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

