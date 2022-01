Bulgaria ia în calcul închiderea unor centre comerciale, din cauza creșterii cazurilor de COVID-19 Dupa ce a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record zilnic – 160 de decese si 9.996 de cazuri de COVID-19, autoritațile din Bulgaria iau in calcul inchiderea unor centre comerciale neesențiale in anumite regiuni, pentru a evita cresterea numarului de contagieri, dar si intrarea in colaps a sistemului sanitar, in condițiile in care ocuparea paturilor la terapie intensiva (ATI) in regiunile din nordul tarii se apropie de pragul de 80%, potrivit EFE. Precedentul record zilnic de cazuri (7,062 noi) era inregistrat in urma cu aproape o saptamana, insa, acum, vorbim de o majorare de 41%. In total,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

