Bulgaria: Certificatul verde, obligatoriu în restaurante și centre comerciale Bulgaria introduce certificatul verde in restaurante, teatre, cinematografe, sali de concerte, sali de sport, cluburi și centre comerciale. Bulgaria se confrunta cu o creștere a infecțiilor cu coronavirus, scrie Euronews. Ministrul bulgar al Sanatații, Stoycho Katsarov, a declarat ca certificatul verde va fi in format digital sau pe hartie și va demonstra ca titularul sau a fost vaccinat, s-a recuperat recent dupa trecerea prin boala sau are test negativ. “Numarul de persoane infectate este in creștere, numarul de decese este, de asemenea, in creștere, ceea ce ne obliga sa luam masuri suplimentare”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Permisul de sanatate care dovedește ca o persoana a fost vaccinata, testata negativ sau s-a vindecat recent de virus a fost conceput inițial pentru a facilita calatoriile intre statele Uniunii Europene, scrie Reuters .Incepand cu 21 octombrie, persoanele care doresc sa mearga in spații publice inchise,…

- „Un lucru pe care l-am discutat cu ministrul Sanatații este acela de a cere certificatul verde pentru toate activitațile economice in care intram in contact cu persoane. Daca vrem sa avem economia deschisa, ar ajuta foarte mult.Nu am discutat despre a reduce numarul orelor de funcționare in weekend…

- In Romania, certficatul verde ar putea deveni obligatoriu pentru accesul in universitați. Solicitarea vine de la Consiliul Național al Rectorilor, care vor ca nimeni sa nu mai poata intra in universitați sau in campusuri fara sa fie vaccinat, testat sau trecut prin boala. Excepție ar face cei are au…

- Bulgaria va intra in zona portocalie din cauza creșterii numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Vor fi aplicate noi masuri anti-pandemie. Ministrul adjunct al Sanatații, dr. Dimitar Petrov, anunța inasprirea masurilor restrictive. „In prezent, vor fi intensificate controalele antiepidemice la…