Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati in varsta de 86, respectiv 78 de ani din localitatea Podu Turcului din județul Bacau s-au ales cu dosare penale dupa ce vineri au tras mai multe focuri cu pusca in curtea bisericii din comuna, vrand „sa respecte o tradiție – alungarea spiritelor rele”. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- VINERI| Ziua Veteranilor din teatrele de operații sarbatorita la Alba Iulia: Ceremonial religios și depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor VINERI| Ziua Veteranilor din teatrele de operații sarbatorita la Alba Iulia: Slujba religioasa și depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor Ziua Veteranilor din…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…

- "Activitatea s-a desfașurat in prezența șefului Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdila și a comandantului Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est, generalul de brigada Dorin Toma", informeaza Forțele Terestre Romane, intr-un mesaj postat pe Facebook. Grupul de Lupta…

- In data de 22 Octombrie, inspectorii vamali din cadrul B.V.F. Aeroport Cluj-Napoca, au depistat doi romani care intenționau sa duca 2.500 pachete de tigari in Londra, pachetele avand timbre de Bulgaria. „In data de 22.10.2022, in jurul orei 11,00, in urma controlului efectuat pe ruta Cluj-Napoca-Londra,…

- Spania va trimite "lunile urmatoare" mai multe avioane de vanatoare in Bulgaria si Romania pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei ruse din Ucraina, transmite sambata AFP. Fii la curent cu cele…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru Agerpres, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- The Save Romania Union (USR) reports that all its members in the European Parliament have voted in favour of the resolution calling for the speeding up of the procedures for the entry of Romania and Bulgaria into the Schengen Zone, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…