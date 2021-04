Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului din Bulgaria, Mariana Nikolova, și-a exprimat speranța ca turiștii romani și bulgari sa aleaga in aceasta vara stațiunile de pe litoralul bulgaresc in dauna celor din strainatate, potrivit Agerpres.„Speram ca in aceasta vara compatriotii nostri vor prefera din nou statiunile si…

- Autoritațile bulgare iși pun speranța in turiștii romani pentru a salva sezonul de vara 2021 Mariana Nikolova, ministrul Turismului din Bulgaria și-a exprimat speranța ca turiștii romani vor fi alaturi de cei bulgari, cei mai intalniti oaspeti ai statiunilor de pe litoralul Marii Negre, pentru salvarea…

- Ministrul Turismului din Bulgaria, Mariana Nikolova, si-a exprimat speranta ca turistii romani vor fi alaturi de cei bulgari cei mai intalniti oaspeti ai statiunilor de pe litoralul Marii Negre, pentru salvarea sezonului turistic de vara din 2021, informeaza Agerpres.

- Alte destinații cunoscute de vacanța cum ar fi Grecia, Turcia sau Bulgaria și-au facut deja strategii pentru a atrage cat mai mulți turiști. Pe de cealalta parte, Romania lasa sistemul HoReCa sa se descurce singur. Aceleași probleme pe litoral Turiștii ce vor alege anul acesta ca destinație de vacanța…

- Bulgaria vrea sa deschida sezonul turistic de vara pe 1 mai, conform planurilor guvernului de la Sofia, dar cu reguli stricte. In primul rand, turiștii vor fi primiți in stațiunile de la Marea Neagra daca sunt vaccinați anti-COVID, daca au un test negativ PCR sau au trecut recent prin boala, relateaza…

- Sezonul turistic de vara al Bulgariei urmeaza sa se deschida pe 1 mai, conform planurilor guvernamentale, care au ca scop primirea turistilor in statiunile de la Marea Neagra daca sunt fie vaccinati impotriva COVID-19, fie s-au recuperat, fie prezinta un test PCR negativ, informeaza DPA. Mastile…

- "Ideea este sa deschidem sezonul putin mai devreme – de la 1 mai (...) trebuie sa existe o predictibilitate pentru industria turismului, pentru a putea pregati pachetele specifice. Saptamana viitoare, Uniunea Europeana urmeaza sa decida asupra asa-numitelor "certificate digitale de vaccinare", iar guvernul…

- "Ideea este sa deschidem sezonul putin mai devreme – de la 1 mai (...) trebuie sa existe o predictibilitate pentru industria turismului, pentru a putea pregati pachetele specifice. Saptamana viitoare, Uniunea Europeana urmeaza sa decida asupra asa-numitelor "certificate digitale de vaccinare", iar guvernul…