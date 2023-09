Stiri pe aceeasi tema

- Start al lucrarilor și pe Bulevardul Libertații din Targoviște! Dupa o vara fierbinte, in care s-a lucrat in ritm intens, iata ca vremea deosebit de calda permite continuarea proiectelor de modernizare și reabilitarea a strazilor, trotuarelor, parcarilor. In acest moment, infrastructura rutiera din…

- Liceul Tehnologic Nr. 2 „Voievodul Mircea” din Targoviște intra intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, ce va conduce la o reducere a consumului anual specific de energie de cel puțin 50%.Este cel mai mare proiect accesat de administrația locala targovișteana pe capitolul infrastructura…

- Corpul B al Primariei Targoviște a intrat intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, cu finanțare prin PNRR, fonduri nerambursabile. Valoare investiției se ridica la 2.000.000 de lei.Primarul Cristian Stan a facut o conferința de presa in cadrul careia a prezentat pe larg investiția dar a…

- La Targoviște, continua lucrarile de reabilitare pe Bulevardul Independenței, Calea Campulung, dar și pe strada Parvan Popescu! Investițiile sunt finanțate exclusiv din surse nerambursabile, in cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, accesat de catre administrația locala targovișteana.…

- Start al lucrarilor in cadrul unui nou proiect și inca 9 strazi din municipiul Targoviște fac obiectul unor ample intervenții de modernizare! Lucrarile la infrastructura rutiera a municipiului continua cu o noua investiție care vizeaza reabilitarea strazilor Maior Brezișeanu, Calea Campulung, Ana Ipatescu,…

- Bulevardul Independenței, una dintre cele mai importante artere rutiere din Targoviște, este in aceasta perioada in plin proces de modernizare! Spre deosebire de modernizarile de pana acum, in aceasta zona trotuarele vor fi reabilitate prin montarea unui nou tip de pavele. Investiția, finanțata in cadrul…

- Bulevardul Independenței din Targoviște, este in plin proces de reabilitare, primarul Cristian Stan alaturi de viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu, a facut o vizita de lucru pe șantierul unde se lucreaza in ritm susținut. Lucrarile viseaza un troson de drum de aproximativ un km, pe o lațime…

- Veste buna, data de primarul Cristian Stan: Inca 9 strazi din municipiul Targoviște vor face obiectul unor ample lucrari de modernizare, a fost semnat contractul de execuție aferent reabilitarii strazilor Maior Brezișeanu Eugen, Calea Campulung, Ana Ipatescu, Locotenent Parvan Popescu, Mihai Eminescu,…