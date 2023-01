Stiri pe aceeasi tema

- Noile carți electronice de identitate devin obligatorii pentru toți cetațenii din Romania, iar autoritațile anunța ca aceste documente vor fi emise pana la finalul acestui an. Pana la finalul acestui an, cetațenii Romaniei vor avea carți de identitate cu cip, fiind un proiect scos in dezbatere publica…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul carașean spune ca liberalii sprijina transportatorii, Parlamentul adoptand proiectul de lege prin care a fost scazuta varsta minima de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE și D, DE! In prezent, 17 țari din Europa au introdus deja astfel de modificari,…

- Prezenta la o dezbatere despre digitalizarea sistemului de sanatate din Romania, Presedinta Comisiei de Apararea, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, Nicoleta Pauliuc, a afirmat ca viitoarele carti de identitate electronice pe care ar urma sa le emita Ministerul Afacerilor…

- Dana Budeanu critica extrem de dur Guvernul și arata ca, in ultimii ani, s-au adoptat masuri care lovesc puternic in cei mai saraci oameni din Romania, tocmai de aceea se intreaba cum vor supraviețui aceștia in aceasta perioada extrem de dificila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bacșișul va fi impozitat in Romania. Dupa eșecul din anul 2015, Guvernul pare ca va legifera, pana la urma, acordarea de bacșiș in țara noastra. Inițiativa depusa de fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici a fost adoptata de comisia de specialitate. Proiectul urmeaza sa fie votat și in Camera…

- Ca urmare a unei directive europene, inclusiv Romania demara proiectul de schimbare a carților de identitate. Așa se face ca, incepand cu 2 august 2021, Guvernul a emis carți electronice de identitate. Procesul a fost demarat intr-un proiect pilot la Cluj-Napoca. Ministrul de Interne, Lucian Bode spune…