BULA DUPA NOAPTEA NUNTII… Bula catre tatal sau a doua zi dupa noaptea nuntii:– Tata eu divortez!– Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? – Nu conteaza eu divortez!– Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? – Tata, sotia mea este fecioara!Dupa un timp de gandire spune tatal:– Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie nici noua! Articolul BULA DUPA NOAPTEA NUNTII… apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmele sunt cele care, indiferent de situație, ne pot schimba starea de spirit, ne pot duce in locurile in care ne dorim sa fim și ne pot aduce impreuna. Primul drive-in cinema din Iași, un proiect Gama Visual Event, se deschide in acest weekend, la Iulius Mall, oferind prilejul de a te bucura de filme,…

- Bancurile despre casatorie care circula pe internet sunt printre cele mai amuzante. Va propunem o selectie de zece bancuri care ii au ca protagonisti pe sotii si sotiile lor, dar si soacre si copiii acestora.

- SCRISOARE DESCHISA In atentia, • Dlui. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN • Dlui. Ministru ION MARCEL VELA – MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE • Dlui. Ministru NELU TATARU – MINISTERULUI SANATAȚII Avand in vedere situatia de fapt existenta, cand pe intreg teritoriul Romaniei este decretata stare de urgența,…

- Fiecare comunitate are o manifestare și un focar propriu de infecție cu coronavirus, fiecare localitate are o transmitere locala mai ușoara sau mai accentuata a COVID-19, a afirmat duminica, in direct pe B1 TV, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, care le-a mulțumit romanilor care respecta restricțiile…

- Pompieri vranceni au fost solicitați sa intervina, in noaptea zilei de miercuri, 8 aprilie a.c., in jurul orei 23.10, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din comuna Campineanca. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma si o ambulanta SMURD. Ajunse la…

- Pompieri vranceni au fost solicitați ieri noapte, in jurul orei 01.05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din satul Padureni, comuna Jaristea. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție, in…

- Noaptea trecuta, dupa ora 00:45, a fost raportat un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta 80 ani, din județul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași in secția de ATI. A fost confirmata in data 25.03.2020, decedata in 26.03.2020.…