Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al PNL a transmis pozițiile oficiale exprimate de lideri ai PNL despre care se face vorbire in articolul de presa menționat: Declarația președintelui PNL Valcea, Cristian Buican: „Informația privind filiala PNL Valcea, conform careia organizația pe care o conduc ar susține…

- Jandarmii valceni, alaturi de pompieri, polițiști și localnici, au venit in sprijinul oamenilor afectați de inundații in localitatea Babeni, de unde au fost evacuați preventiv șase copii și patru adulți care nu se puteau deplasa in siguranța. Aceștia au fost ...

- Inundatiile au afectat, in ultimele 24 de ore, 67 de localitati din 27 de judete, arata ultimul bilant transmis, marti, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Conform centralizarii din ultimele 24 de ore realizate de catre Centrul National de Conducere Integrata al Ministerului Afacerilor Interne,…

- …iar primarul Gutau Mircia, dublu condamnat, a batut palma și-l muta de la ABA Olt in funcția de Prefect al județului Valcea. Sa speram ca nuuu!!! Solicitam de urgența conducerii ministerului Apelor și Padurilor sa ia masurile ce se impun pentru ca Prala Ștefan sa numai stea o secunda in fruntea administrației…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a aflat duminica in judetele Sibiu, Valcea si Arges, in zone afectate de fenomenele meteo, scrie Agerpres. * Sibiu In vederea comunicarii directe cu membrii Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei,…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta ocolitoare recomandata este…

- La sfarsitul lunii mai, rata somajului inregistrata la nivelul judetului Valcea a fost de 2,96 %. Totalul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii mai 2018 a fost de 4820 persoane. Din totalul șomerilor inregistrați, un numar de 2247 erau femei. La ...