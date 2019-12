Guvernul iși va asuma legea bugetului in fața Parlamentului, premierul Ludovic Orban avansand și o data la care ar urma sa aiba loc și anume 23 decembrie. Proiectia bugetara pentru anul 2020 este construita pe un produs intern brut de 1.123 miliarde lei, o tinta de crestere economica de 4,1%, o rata a inflatiei de The post Bugetul pe anul 2020: Ministerul Sanatații, minus 3,3 miliarde de lei, Apararea 3,2 miliarde de lei in plus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .