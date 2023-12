Bugetul pe 2024, marea provocare a Executivului

Stiri pe aceeasi tema

- ”In contexul procesului de elaborare a bugetului pentru anul 2024, Ministerul Finantelor a desfasurat astazi consultari cu reprezentanti au structurilor asociative ale administratiei publice locale”, anunta, luni seara, Ministerul Finantelor. Ministrul Marcel Bolos a precizat ca doreste realizarea unei…

- ”In guvernarile liberale, dezvoltarea locala a fost intotdeauna o prioritate, iar dovada stau programe de investitii precum Anghel Saligny, dar si absorbtia record a fondurilor europene si toate santierele incepute sau deblocate de PNL in comunitatile din Romania. In discutiile pe care le-am avut astazi…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a participat, astazi, la intalnirea Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania AMR , in cadrul careia au fost discutate o serie de solicitari si probleme cu care se confrunta autoritatile municipale in implementarea legislatiei existente si in derularea…

- ”Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții. Susținem cu prioritate proiectele de infrastructura, in special in transporturi, avand in vedere faptul ca investițiile in acest domeniu au cel mai mare grad de multiplicare in economie. Acordam aceeași atenție proiectelor de investiții in sanatate…

- ”Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții. Susținem cu prioritate proiectele de infrastructura, in special in transporturi, avand in vedere faptul ca investițiile in acest domeniu au cel mai mare grad de multiplicare in economie. Acordam aceeași atenție proiectelor de investiții in sanatate…

- Reprezentanții Uniunii Naționala a Consiliilor Județene, Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Asociației Comunelor din Romania au participat la o serie de discuții cu premierul Marcel Ciolacu, principalul subiect fiind impactul masurilor de reducere a cheltuielile bugetare, dar și de consolidare…

- Marți dupa-amiaza, membrii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene și cei ai Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Asociației Comunelor din Romania au participat la o serie de discuții cu premierul Marcel Ciolacu, principalul subiect fiind impactul masurilor de reducere a cheltuielile bugetare,…

- „A fost o informare, nu avem intelegeri. Am stat cu grupurile de vorba si urmeaza sa decidem”, a afirmat Marcel Ciolacu, chestionat marti la Parlament daca s-a inteles cu grupurile parlamentare, inclusiv al UDMR, asupra proiectului privind masurile fiscale pe care isi va asuma raspunderea Guvernul.…