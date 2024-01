Bugetul Municipiului Cluj-Napoca în consultare publică. Depășește 720 de milioane de euro Primarul Emil Boc a pus in consultare publica bugetul municipiului pe anul in curs, care este cu peste 25% mai mare decat cel de anul trecut si atinge nivelul de peste 721 de milioane de euro. Bugetul general al Municipiului Cluj-Napoca in 2024 este de 3.586.425.800 lei (721.281.057 euro), cu 25% mai mare fața de anul anterior. „Fondurile europene și naționale reprezinta o componenta deosebit de importanta in alcatuirea bugetului de dezvoltare al municipiului – aproximativ doua treimi. Astfel, Metroul, Centura metropolitana și restul proiectelor finanțate din fonduri externe au o pondere semnificativ… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…

- Consiliul Județean Dambovița anunța ca a fost finalizat studiul de fezabilitate al centurii ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni. Proiectul are o importanța vitala, daca ne gandim ca va fluidiza circulația pe Valea Ialomiței și va scoate traficul greu din Pucioasa și Fieni.

- Primarul Emil Boc a vizitat șantierul de la Parcul Feroviarilor, insoțit de viceprimarul Dan Tarcea. Proiectul a costat peste 9 milioane de euro din bugetul orașului, este realizat de doua companii clujene, Nord Conforest și Eco Garden Construct, și va fi recepționat la inceputul lui 2024.

- Restaurarea turnului medieval inclinat Garisenda va costa 20 de milioane de euro, iar lucrarile de restaurare vor dura cel puțin 10 ani, a declarat primarul orașului italian Bologna, Matteo Lepore, relateaza The Guardian.„Cred ca vom cheltui cel puțin 20 de milioane de euro pentru restaurarea turnului,…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Curtea de Apel Bucuresti in legatura cu faptul ca Anton Valeriu, primarul comunei Corbeanca, judetul Ilfov, nu poate justifica o avere de 3 milioane lei prin veniturile realizate. Agenția Naționala de Integritate a anunțat luni ca a sesizat instanța in cazul…

- Proiectul noii Legi a pensiilor a fost adoptat, in regim de urgența, in Senat. Legea a fost adoptata cu 85 de voturi ”pentru”, 6 ”impotriva” și 19 ”abțineri”.Acum, proiectul de lege urmeaza sa ajunga la Camera Deputaților, care este for decizional. Executivul a aprobat,saptamana trecuta, proiectul…

- Premiera in administrația din Romania. Actele de stare civila vor fi disponibile in format electronic. Proiectul prin care se promite digitalizarea actelor de stare civila a inceput in anul 2018. De atunci, s-a lucrat la scanarea și arhivarea a peste 60 de milioane de certificate de naștere, de casatorie…

- Un susținator infocat al celor de la FCSB, cunoscut in mediul online cu pseudonimul Hans Gruber - celebrul personaj din filmul „Die Hard” - s-a gandit sa lanseze o campanie inedita printre fanii roș-albaștrilor, pe care o va inaugura chiar duminica, la derby-ul echipei favorite cu Rapid. FCSB (locul…