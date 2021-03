Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de stat pe anul 2021 a fost votat astazi in Parlament in forma aprobata de Guvern. In favoarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 au votat 234 de deputați și senatori,in timp ce 170 de parlamentari au votat impotriva. Bugetul pe 2021 este fundamentat pe o crestere economica de…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de ieri seara, forma finala a proiectului legii bugetului de stat a anului 2021, dupa primirea avizului Consiliului Legislativ, urmand ca azi sa fie trimis Parlamentului spre dezbatere. Potrivit premierului Florin Cițu, bugetul din acest an este echilibrat, credibil și…

Guvernul a aprobat, luni seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de stat…

- GuvernulCițu se reunește astazi in sedinta pentru a aproba proiectul bugetului de stat pe 2021, care are un deficit de 7,16%. Alocarile sunt contestate de sindicaliști, nemulțumiți de inghețarea salariilor. „Consiliul Fiscal a spus ca e un buget credibil si poate sa fie atins deficitul propus in acest…

- PSD a prezentat, miercuri, un proiect alternativ la bugetul de stat. Marcel Ciolacu susține ca social-democratii au elaborat o propunere de buget de stat deoarece au vrut ca populatia sa cunoasca alternativa la "austeritatea" propusa de actualul Guvern. Astfel, PSD promite ca pensia minima…

